atv’nin Yeni Dizisi ‘Zembilli’ Sete Çıktı!

atv'nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği yeni dizisi 'Zembilli' sete çıktı. Proje tasarımı Cemil Yavuz, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait olan "Zembilli"de, yönetmen koltuğuna Ufuk Hakan Eren oturuyor. Toros Dağları'nın eteklerinde bir Yörük kasabasındaki insanların acı, tatlı ve sürükleyici hikâyesini konu alan dizi yakında atv ekranında yerini alacak.

İlk set gününü pasta keserek kutlayan dizi ekibi heyecanlarını paylaştı. Zembilli'nin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan ve Melis Özçimen gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.

'Zembilli' yakında atv'de.