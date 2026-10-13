ATV’nin yeni hikâyeleri Cannes’da buluşuyor

Türkıye'de geniş izleyici kitleleriyle buluşan atv dizileri güçlü hikâyeleri ve farklı türlerdeki anlatılarıyla küresel pazarda dikkat çekiyor. atv, dünyanın önde gelen içerik fuarlarından MIPCOM Cannes'da etkileyici standı ve dikkat çeken çalışmalarıyla yer alırken, ATV Distribution tarafından uluslararası pazarlarda lisanslanan yeni sezon yapımlarını dünyanın dört bir yanından gelen sektör profesyonelleriyle buluşturuyor.

Cannes sokaklarında ve fuar alanında yer alan atv afişleri, şehrin merkezinde ziyaretçilerin karşısına çıkarken, dizilerin görselleri büyük ilgi gördü. MIPCOM için Cannes'a gelen temsilciler, atv'nin yeni sezon yapımlarının afişleriyle fuar alanına gelmeden şehir sokaklarında karşılaşma fırsatı buldu. atv standında bu yıl, ATV Distribution tarafından uluslararası pazarlarda lisanslanan 'Altı Üstü İstanbul' (Different Lives), 'Güneşin Doğduğu Yer' (Land of the Sun), 'Mercan Köşk' (Villa Coral) ve 'A.B.İ.' (A.B.I.) dizilerinin tanıtımı gerçekleştiriliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör