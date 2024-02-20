‘Avrupa buluşmalarını seviyorum’

Türkiye'nin en çok konser veren sanatçılarından Koray Avcı, bu kez Avrupa konserleri için yola çıktı. Ünlü şarkıcı turnenin ilk ayağında Stuttgart, Offenbach, Amsterdam ve Düsseldorf'da müzikseverler ile buluştu. Dört konserde 20 bin seyirciye şarkılarını söyleyen sanatçı, Avrupa buluşmalarını sevdiğini dile getirdi. Avcı, 7'den 70'e geniş bir dinleyici kitlesi ile hem eğlendi, hem eğlendirdi, izleyicilerin arasına inip halaya katıldı. Sanatçı, Amsterdam'da seyirciler arasından koşup gelen kız çocuklarından da çiçek aldı.