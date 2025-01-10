‘Avustralya’da konserim olacak’

Şarkıcı Rabia Tunçbilek, Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Saçlarına yeni bir stil yaptıran Tunçbilek, "İlk şarkımdan bu yana kendimi düz saçlı görmemiştim. Çok sevdim" dedi. Yeni yılı sahnede karşılayan Tunçbilek, "Batum'da sahnedeydik. 2025'i en sevdiğim şeyle, işimle karşıladım. Önümüzde uzun bir yolculuk var; Avusturalya'da bir konserim olacak. Sevenlerim için bu yolu gitmeye değer" diye konuştu. Paris'te konser vereceğini dile getiren Tunçbilek, "En sevdiğim diziler Paris'te çekilmiş. Paris benim için hep özel bir yer olacak" dedi.