‘Ayağımın uğurlu olduğu söylenir’

Bülent Ersoy, Şenol İpek, Tanju Çolak, Ece Erken, Özlem Yıldız, Petek Dinçöz, Demet Şener, Alişan, Buse Varol, İsmail Türüt gibi ünlü isimler Silivri'deki bir etkinliğe katıldı.Açılışın en dikkat çeken ismi ünlü Diva Bülent Ersoy oldu. Etkinliğin açılışını beton mikserinin start butonuna basarak yapan Diva, "Ayağımın uğurlu olduğunu söylerler. Bir iki aya burada boş daire bulamazsanız, Bülent Hanım demişti dersiniz. Yüce Allah yapana yenilerini yapma gücü, oturacaklara da sağlık ve ve afiyetler nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun'' ifadelerini kullandı.