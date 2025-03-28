Ayakçı’nın galasına ünlü akını

Kahkaha ve maceranın iç içe geçtiği komedi filmi 'Ayakçı'nın galası ünlülerin katılımıyla gerçekleşti. 'Hep Yek' serisiyle başarı yakalayan Gökhan Yıkılkan ve Ulaş İnan Torun'un başrollerinde yer aldığı filmde, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Zihni Göktay, Erkan Can, Emre Kınay, Emrah Kaman'ın yanı sıra Seda Sayan da konuk oyuncu olarak yer aldı. Filmin yapımcısı Polat Yağcı, "2025 hedefimiz 10 filmdi. Şimdilik ayları tutturarak ilerliyoruz. Çok güzel bir komedi filmi oldu" dedi. Galaya katılan Erkan Can, "Filmi çekeli uzun zaman oldu. En az sizin kadar ben de merak ediyorum" dedi. 10 kilo verdiğini açıklayan usta oyuncu, "Dizlerim ağrımaya başlamıştı. 62 kiloya kadar düşmeyi hedefliyorum. Sağlıklı olmak için fit kalmak gerekiyor" diye konuştu. Filmin bir diğer oyuncusu Mustafa Üstündağ da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kısa süre önce ikinci kez baba olan oyuncu, "Zorluk yaşıyor musunuz?" sorusuna "Babalık dünyanın en güzel duygusu. Benim için değil, anneler için daha zor oluyor. Sonuçta emzirme süreci var" yanıtını verdi.