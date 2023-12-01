Aybüke öğretmen anılacak

A Para ekranlarında yayınlanan Biz Bize programı bu hafta yine dopdolu. Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan programa; Safir dizisinde rol alan İpek Tuzcuoğlu ile Çok Aşk filminin oyuncuları Hasan Can Kaya ve Ege Aydan konuk oluyor. İzleyiciyi kahkaha dolu bir sohbet bekliyorBiz Bize'nin konuklarından biri de Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filminin oyuncusu Nihayet Şahin. Programda terör saldırısında hayatını kaybeden Aybüke Öğretmen'in hayatını anlatan film konuşu11: 00 lacak.