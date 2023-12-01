Aybüke öğretmen anılacak

A Para ekranlarında yayınlanan Biz Bize programı bu hafta yine dopdolu. Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan programa; Safir dizisinde rol alan İpek Tuzcuoğlu ile Çok Aşk filminin oyuncuları Hasan Can Kaya ve Ege Aydan konuk oluyor. İzleyiciyi kahkaha dolu bir sohbet bekliyor
Biz Bize'nin konuklarından biri de Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filminin oyuncusu Nihayet Şahin. Programda terör saldırısında hayatını kaybeden Aybüke Öğretmen'in hayatını anlatan film konuşu11: 00 lacak.