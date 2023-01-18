‘Aydemir Akbaş’a bir şey olmadan film çek abi

Şafak Sezer'in yazıp oynadığı Kutsal Damacana 4'ün galası gerçekleşti. Ünlülerin akın ettiği gecede gösterim sonrası sinema salonlarını zombiler bastı. Gala için özel makyaj ve kostümlerle hazırlanan 15 kişilik zombi grubu konuklara eğlenceli anlar yaşattı.Geceye İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurtoğlu, Berkay, Aydemir Akbaş, Mustafa Üstündağ, Altay, Fatih-Şebnem Kısaparmak, Ayşegül Yıldız, Ebru Destan, Mustafa Topaloğlu, Afrikalı Ali de katıldı. Gösterim öncesi soruları yanıtlayan Şafak Sezer, şunları söyledi:"Bizi arıyorlardı devamı gelsin diye. Benim hayatım hep çok komik geçmiyor ki... Bunu yapabilmem için komik şeyler yaşamam lazım. Bir de 'Aydemir Abi'ye bir şey olmadan film çek abi" diyorlardı, çektik sonunda. Bu arada sinemalarda insanlar telefonla oynamaktan filmi izleyemiyor. Teknoloji bizi bağlamış. Bir iki saat bıraksalar ellerinden bak nasıl keyif alacaklar filmden..."