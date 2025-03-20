Aydilge, Yaren Leylek’i ziyaret etti

Şarkıcı Aydilge, tüm Türkiye'nin ilgiyle takip ettiği Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz'ı Eskikaraağaç köyünde ziyaret etti. Yaren Leylek'in şarkısını yazıp seslendiren sanatçıyı çok severek takip eden Yılmaz, Aydilge'yi evinde ağırladı. Her sene Yaren ile Adem Yılmaz'ın buluşmasını fotoğraflayan Alper Tüydeş ise Aydilge'ye bu yılın fotoğrafını çerçeveleterek hediye etti. Aydilge, ''Tüm Türkiye, bu kavuşmayı bekliyoruz çünkü hepimizin dostluğa, sadakate, ihtiyacımız var. Adem Amca ve Yaren, masal kahramanı gibiler ama ne şanslıyız ki gerçekler'' dedi.