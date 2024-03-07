Aydilge’den şaşırtan 8 Mart paylaşımı ‘Çiçek ve birkaç güzel sözle erkeklerin gönlünü alın’

Müzisyenliğinin yanı sıra, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Aydilge, ilginç bir Kadınlar Günü mesajı yayınladı. Yaptığı paylaşımda 8 Mart Kadınlar Günü yerine Erkekler Günü'nü kutlayan sanatçı, toplumda genelde kadınlar için söylenen sözleri, ters çevirip erkeklere uyarladı.'Oğlunu dövmeyen dizini döver', 'Saçı kısa, aklı da kısa', 'Erkek dediğin evinde oturur, fazla konuşmaz', 'Gece o saatte dışarıda erkek başına ne işi varmış' gibi terse çevirdiği sözlerle cinsiyetçiliğin altını çizen Aydilge, toplumsal bir yaraya parmak bastı. Mesajını bitirirken de yine ironi yapan Aydilge, ''Sonuçta erkeklerimiz çiçektir. İşte siz de günün anlam ve önemine özel birkaç güzel söz söyleyip çiçek falan alıp gönüllerini alın. Yazık, bir tanecik günleri var; sonra her gün zaten kadınların'' diyerek erkeklerin göstermelik kadınlar günü kutlamalarını da eleştirdi.