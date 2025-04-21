‘Ayrılsak da düşman değiliz’

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz gün Bebek'te köpekleriyle görüntülendi. Bekiroğlu, her zamanki neşeli ve samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bekiroğlu, tiyatro sahnesine adım atacağını söyledi. "İlk tiyatro oyunum olacak, çok heyecanlıyım" diyen oyuncu, yeni bir deneyime hazırlandığını belirtti. Bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Furkan Rıza Demirel ile ilişkilerini kısa süre önce noktalayan oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda "Doğru aşkı bulana ne mutlu" demişti. Bekiroğlu, muhabirlerin bu sözlerini hatırlatması üzerine, "Evet, ilişkimizi saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık. Düşman değiliz, aramız iyi, arkadaşız" diye konuştu.