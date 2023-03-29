Ayşe Aslanpay eski sevgilisi Batuhan Karacakaya’dan şikayetçi oldu: Beni darp etti elimde deliller var

Yıllar önce yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisindeki Bülent rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Batuhan Karacakaya, şiddet iddiasıyla gündeme geldi. Oyuncunun eski sevgilisi Ayşe Aslanpay, Karacakaya'dan şiddet gördüğünü söyleyerek dava açtığını duyurdu. Instagram hesabından yazılı bir açıklama yaparak şiddet gördüğünü söyleyen Aslanpay, "Yaşadığım bu zorlu süreçle ilgili eski erkek arkadaşım Batuhan Karacakaya'dan şikayetçi oldum, darp edildiğime dair elimdeki tüm delilleri dosyaya sundum.Bundan sonra bu konuyla ilgili tarafıma yapılan tüm hakaret ve asılsız olaylarla ilgili avukatım suç duyurusunda bulunacaktır. Mental olarak o kadar yoruldum ki... Hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Bu süreçte destek olan tüm arkadaşlarıma ve avukatıma teşekkürler" dedi.Bu açıklamaların ardından Karacakaya yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi: "Şahsıma yapılan iddialar asla gerçeği yansıtmamaktadır. Aylardır süregelen ilişkimizin bu hale gelmesi çok üzücü.Darp edildiğini iddia ettiği günün ertesi günü iftira olduğunu kanıtlayacak, bizzat kendisinin çektiği fotoğraf ve videolar mevcut. Kendisinde hiçbir darp izi bulunmamaktadır. Asıl mağdur olan benim."Aslanpay, Karacakaya'nın şiddeti kabul ettiğini öne sürdüğü bir videoyu yayınladı. Karacakaya videoda "Ben sevdiğim kadına, Ayşe'ye zarar verdim. Çok pişmanım. Ayşe fiziksel hasarla alakalı beni bu videoyla yargılatabilir. Videomu yayabilir. Kendimi savunmaya tek kelimem olmayacak. Böyle bir şeyin bir daha yaşanmayacağına yemin ederim" ifadelerini kullanıyor.