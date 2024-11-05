Azra Akın beş yıl sonra tiyatro sahnesinde

Başrollerini Azra Akın ile Engin Benli'nin paylaştığı, Kemal Başar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Kaktüs Çiçeği' adlı tiyatro oyununun son provaları Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'nde devam ediyor. 11 Kasım'da sahnelenecek olan oyun, Eskişehir, Aydın ve İzmir'de de tiyatro severlerle buluşacak. Altı ay önce kızını kucağına alan Akın, romantik komedi türündeki oyunda 'Stephanie' karakterini canlandırıyor. Akın, heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Profesyonel olarak üçüncü tiyatro oyunum.Beş yıllık aradan sonra yeniden sahnede olmaktan çok mutluyum. İkinci çocuğuma hamileyken Kemal Başar beni aradı ve tereddüt etmeden kabul ettim. Ekip arkadaşlarım çok yetenekli ve birbirimize destek oluyoruz. Dünyanın her tarafında sahnelenmiş bir dünya klasiği aslında oyunumuz. 'Stephanie' karakterinde beni en çok heyecanlandıran oyunda dönüşüm yaşıyor olması oldu. Karakter başlangıçta biraz kaktüs çiçeği gibi biraz sert, biraz erkeksi, biraz daha görev insanı, kendini aşka kapatmış bir kadın. Sonra dönüşüm yaşıyor, kaktüs çiçeği açar ya benim karakterim de öyle bir dönüşüm yaşıyor."