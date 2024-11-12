Azra Akın’ın eşi Atakan Koru eşine övgüler yağdırdı! ‘Azra çok yetenekli evde oturmasını istemem’

Azra Akın ile Engin Benli'nin rol aldığı 'Kaktüs Çiçeği' adlı oyunun prömiyeri Maslak'ta yapıldı. Sanat dünyasından pek çok ismin yer aldığı gecede, Atakan Koru da beş yıl sonra tiyatro sahnesine çıkan eşi Azra Akın'ı yalnız bırakmadı. Eşini çok yetenekli bulduğunu belirten Koru, şöyle konuştu:"Uzun süredir çalışıyorlar umarım oyun güzel olacak, onlar kadar ben de heyecanlıyım. Beklentimiz büyük. Ben Azra'yı çok yetenekli buluyorum, tabii ki yetenekli birinin evde oturmasını kimse istemez. Ben bu konuda onu sadece desteklerim isteği olursa elimden ne gelirse yaparım. Bir eşin en önemli görevi bu değil mi?"Oyunun sürpriz konuğu ise Haldun Dormen'di. Dormen'i görünce şaşkınlık yaşayan Azra Akın, Engin Benli ile yönetmen Kemal Başar, usta ismi karşılayıp kuliste hatıra fotoğrafı çektirdi.