Baba-kızın tedbir talebi kabul edildi

Eski manken Deniz Akkaya sosyal medya hesabından 16 yaşındaki kızı A. Önbilgin'in telefonunu aldığı için kendisine şiddet uyguladığını, bu nedenle Sosyal Hizmetler'e bıraktığını iddia etmişti. Akkaya, olaya ilişkin "Burnu sürtsün diye devlete verdim" ifadesini kullanmıştı.Bunun üzerine 16 yaşındaki küçük kız devlet koruması altına alınmış, duruma karşı baba Efe Önbilgin harekete geçmişti. Baba Önbilgin mahkemeye başvurarak 16 yaşındaki kızının velayetini kendisine verilmesini talep etmişti. Mahkeme küçük kızı baba Efe Önbilgin'e teslim etmişti.Önbilgin bu kararın ardından kızı A. Önbilgin ile birlikte avukatı aracılığıyla Aile Mahkemesi'ne dilekçe sunarak yeni bir talepte bulundu. Efe Önbilgin ve kızı, Deniz Akkaya'nın kendilerine yönelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklamaları sonrası mahkemeden tedbir istedi. Talebi değerlendiren mahkeme Deniz Akkaya'ya, Efe Önbilgin ve kızı A. Önbilgin adına; şiddet mağduruna yönelik olarak 'Tehdit, hakaret, aşağılama veya küçümseme içeren söz ve davranışlarda bulunmaması', 'Korunan kişiyle iletişim aracıyla rahatsız etmemesi' için 3 ay tedbir kararı verdi.