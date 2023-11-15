Babaları mirastan çıkardı mahkeme kararı iptal etti

2021 yılında vefat eden ünlü işadamı Hasan Cansız (94) iki oğlunu vefatından önce hazırladığı üç ayrı vasiyetnameyle mirasından çıkartarak mal varlığını ikinci eşi Ayşenur Cansız ve ondan olan kızı M.C'ye bıraktı. İki oğlu babalarına karşı dava açarak vesayet altına alınmasını istedi. Mahkeme bu talepleri reddetti. Baba Hasan Cansız da kendisine dava açan iki oğluna karşı 3 ayrı vasiyetname hazırlayarak mirastan men etti. Baba Hasan Cansız, vasiyetnamesinde, "Ben sanayici ve tanınmış bir işadamı olarak uluslararası bir isim olan bir şirketin sahibiyim.Oğlum Atilla Cansız, 2006'da kurduğum vakfa mal varlığımı tahsis etmem üzerine beni şantaj ve tehditle bezdirmeye çalışmış, vergi kaçakçılığı yaptığım iddiasıyla ihbarda bulunmuş ve hiçbir işte tutunamayan oğlum devamlı para isteyerek ben hayatta iken mal varlığıma tedbir konulmasını istemiştir. Benim akıl zayıflığı, içki kumar müptelası olduğumu, savurganlık, anti sosyal kişilik bozukluğu, askerlikten atıldığımı ve kendimden 41 yaş küçük bir kadınla evlendiğimi iddia ederek kısıtlanmamı istemiştir. Asılsız ve çirkin isnatlarla bana ve aileme şantaj yapan oğlumu mirastan men ediyorum. Bu benim son arzumdur" dedi.Mahkemeden 5 ay önce ders niteliğinde bir karar çıktı. İki oğlunu mirastan çıkaran babanın vasiyetnameleri iptal edildi. Gerekçeli karara göre; sırf vesayet davası açıldığı için mirasçılar mirastan men edilemezdi. Vesayet davalarının amacı, vesayet altına alınan kişiyi ve onun mal varlığını korumayı amaçlayan davalardır. Merhum baba ikinci evliliğini yaptığında 80 yaşını aşmış ve kendisinden 41 yaş küçük birisiyle evlenmişti. İki oğlunun evliliğe rıza göstermemelerinde anlaşılmayacak bir durum yoktu ve oğulları o tarihte 60 yaşını geçmişlerdi. Buna rağmen oğulları, yaşı küçük M.C'nin doğumunda çiçekle eve gitmişlerdi. Ayrıca tanık ifadelerine göre babanın ilerlemiş yaşına rağmen her gün bir miktar içtiği sabitti ve oyun alışkanlığı vardı. Merhum babası, oğlu Atilla'nın doğumunda annesiyle evli değildi ve oğlunu sonradan nüfusuna kaydettirmişti. Oğullarının çalışmadığı ve okul hayatına önem vermedikleri iddiasına karşı Haluk Cansız Amerika'da üniversiteden onur belgesi ile mezun olmuş ve iki oğlu yıllarca babalarına ait şirkette çalışmışlardı. İki oğulun babalarını sömürdüğü ve saygısızlıkta bulundukları iddiası da tanık ifadelerine göre inandırıcı bulunmadı. Şantaj ve tehdit iddiasıyla ilgili dava dosyasında tek bir tanık beyanı yoktu. Oğulları ikinci evliliğini yapan babalarıyla iletişim kurabilmek için ikinci eşin onayını almak zorunda kaldılar. Vergi kaçakçılığı iddiasında ise Maliye'ye herhangi bir ihbarda bulunulmadığı gerekçeli kararda açıklandı. Mahkeme açıklanan nedenlerle biri 2011 ve diğerleri 2019 tarihli üç vasiyetnamenin iptaline karar verdi.