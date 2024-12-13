‘Babama olmaz diyorum bizi dinlemiyor’

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Eftelya Taşdemir ve İrem Genç ev sahipliğinde düzenlenen davette gazetecilerle konuştu. Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz ile ilişkisinden de söz etti. Sevgilisini kıskandığını söyleyen Erbil, "Telefonunu karıştırdım. Ama biliyor, itiraf ettim. Saklayamam ben hiçbir şeyi. Ama o bana güveniyor, benimkisini hiç karıştırmıyor" dedi. Erbil, babasının sevgilisi Gülseren Ceylan'dan ayrıldığı iddiasıyla ilgili de "Hiç haberim yok. İnşallah ayrılmışlardır. Babama da söylüyorum olmaz diye ama dinlemiyor" diyerek güldü.