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Giriş Tarihi: 28.1.2024

Babamın evini satıp filmini çekeceğim

Kayahan’ın kızı Beste Açar, babasının hayatını film yapmak için kolları sıvadı. Yapımcılığını da üstlenmek isteyen Açar, babasının Gömeç’teki yazlığını 50 milyona satışa çıkardı. Ancak İpek Açar ve kızının bu gelişmelerden haberinin olmadığı ortaya çıktı

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Babamın evini satıp filmini çekeceğim
Beste Açar, 2015 yılında vefat eden babası Kayahan'ın hayatını film olarak çekmek istediğini açıkladı. Herhangi bir yapımcıyla anlaşmadığını belirten Açar, filmde babasının 1969 ile 1990 yılları arasındaki hayatını kesit olarak alacağını söyledi. Filmde yapımcı olarak da yer almak isteyen Açar'ın Kayahan'ın Balıkesir Gömeç'teki 'Gönül Köşkü'nü 50 milyon liraya satışa çıkardığı ortaya çıktı.



"Babamın evini satıp filmini çekeceğim" diyen Beste Açar, Kayahan'ın eski eşi İpek Açar Kömürcü ve kızı Aslı Gönül Açar ile de anlaştığını belirtti. Ancak İpek Hanım ve kızının bu gelişmelerden hiç haberi olmadığı ortaya çıktı. Ailenin avukatı "Ne evin satışından ne de film çekiminden haberimiz var" diye açıklamada bulundu.
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Babamın evini satıp filmini çekeceğim
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