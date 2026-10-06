Bağ evinde karşı karşıya geldiler

Atv'nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği 'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinin üçüncü bölüm finalinde Ceyhun'un Leyla'ya yaptığı bir gecelik teklif, hem Leyla'yı hem de Kenan'ı şoke etti! Dizide oğluna kavuşmak için mücadele eden Leyla'ya para dolu bir çanta getiren Ceyhun, yardımının karşılığında tek bir şart öne sürdü: "Benimle bir gece..."

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Leyla duydukları karşısında donup kalırken, o sırada bağ evine gelen Kenan da bu teklife tanık oldu. Üçlünün şoke olduğu anda sona eren bölümün ardından Leyla'nın teklife vereceği yanıt ve Kenan'ın nasıl bir tepki göstereceği merakla bekleniyor. Leyla'ya yaptığı teklifin ardından Ceyhun'un "Ben, Leyla'ya aşık oldum" sözleri, yeni bölümün en dikkat çeken gelişmelerinden biri olacak. Ceyhun'un duygularını açıklaması, çocukluk arkadaşı Kenan'la arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecek? Tanıtımda Kenan ile Leyla'nın yakınlaşması da yeni bölüme dair merakı artırıyor. Yaşananların ardından ikili yeniden birbirine yaklaşabilecek mi? Leyla'nın Emir'e kavuşma mücadelesinde Kenan'ın bir sonraki adımı ne olacak?

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör