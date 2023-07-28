Ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında işadamı Kemal Ekmekçi ile evlenip İzmir'e yerleşmişti. Gözlerden uzak yaşamayı seven ünlü oyuncu, doğa ile iç içe bir yaşam kurdu. Bahçesinde sebzelerini kendisi yetiştiren, doğal yumurtalarını alıp mutfağa giren Karaca, menemen yaparken video çekti. Doğal yaşamını anlatan ünlü oyuncu, "Bahçeden sofraya olayı gerçekten inanılmaz değerli. 2019'dan beri bunu sürdürmeye çalışıyoruz. İlaçsız, hormonsuz, büyümesi gereken kadar büyüyen sebze ve meyve tüketiyoruz" dedi.