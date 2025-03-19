Bala Hatun evladı Halime’ye bir adım daha yaklaşıyor

Kuruluş Osman'ın 185'inci bölümünde; Bala Hatun, Halime'den bir iz bulmak için Alaeddin ve Gonca'yı, Sofia'yı takip etmesi için görevlendirir. Sofia ve askerlerini etkisiz hale getiren Alaeddin Bey ve Gonca Hatun, Bizans askeri kılığında Akhisar Kalesine sızar. Alaeddin Bey ve Gonca Hatun, Sofia'yı gizlice dinleyerek Halime'yi bir rahibenin büyüttüğü ve nerede yaşadığı bilgisine ulaşırlar.

Bunun üzerine harekete geçen Bala Hatun ve evlatları rahibe kıyafetleriyle Halime'yi büyüdüğü manastırına doğru yola çıkar. Ancak Sofia ve askerleri de Bala Hatun'un, Halime'nin gerçekte kim olduğunu öğrenmemesi için rahibeyi öldürmek için harekete geçer.

Bala Hatun manastıra vardığında gerçek kimliğini açıklar ve kızının nerede olduğunu sorarak kılıcını rahibeye doğrultur. Bugünün geleceğini bildiğini söyleyen rahibe gerçekleri açıklayacağı sırada Sofia ve askerleri manastıra baskın düzenler. Bala Hatun gizli kapıdan rahibeyi çıkarmak istediği sırada Sofia ve askerleriyle karşılaşır. Sofia bıçağını rahibeye fırlatır. Yaralanan rahibe Bala Hatun'a kızının adının Poena olduğunu söyler ve sonrasında yere yığılır.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği'Kuruluş Osman'ın 185'inci bölümü, seyirciden büyük ilgi görürken sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.