‘Balayının acelesi yok’

Geçtiğimiz haftalarda Umut Evirgen ile dünya evine giren Alina Boz, Boğaziçi Film Festivali'ne katıldı. Soruları yanıtlayan Boz, düğün sonrası balayına çıkmamalarıyla ilgili şunları söyledi: "Çok fena bir salgın var. Düğünden sonra biraz rahatsızlandık ve yatıp dinlendik. Acelesi yok balayının, her zaman geziyoruz zaten, özel bir planımız da yok. Karlı bir yerlere de gidebiliriz, görmediğimiz bir yer olsun istiyoruz." Boz, 2023 için de "İlginç bir yıldı. Kötü şeyler de yaşandı tüm dünyada. Yeni yıl sevgiyle birbirimizi kucakladığımız bir yıl olsun" diye konuştu.