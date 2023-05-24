‘Balkanlar’da şarkıcılık Türkiye’de annelik yapıyorum’

Emina Jahovic, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Toplantıya yetiştiğini söyleyen Jahovic, bayram tatilini sevgilisi Ljubomir Dorontic'le Maldiv'lerde geçirdiği iddialarına "Efendim?" deyip kahkaha attıktan sonra,"Çok tatlısınız, kolay gelsin. Anlamadım ama ne söylüyorsunuz, ne konuşuyorsunuz? Haberim yok" diye karşılık verdi. Çıkan haberleri net bir dille yalanlayan Jahovic, "Olsa yanımda olurdu, değil mi?" dedi. Eski eşi Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman için açtığı ayakkabı dükkanıyla ilgili de konuşan Jahovic "Ayakkabıları Yaman tasarlamıyor. Girişimcilik için bir adım attı. Bakalım nasıl olacak? Benim şahsi fikrim biraz erken ama" dedi. Mağazayı ziyaret etmediğini söyleyen Emina Jahovic, "Tabii ki, gidip ziyaret etmeyi düşünüyorum. Oğlum annesinden her türlü destek görecek" dedi. Uzun süreden sonra 1 Haziran'da Sırbistan'da konser vereceğini söyleyen Jahovic, sözlerine şöyle devam etti: "Çok heyecanlıyım. Gidip provalar yapacağım. Balkanlar'da sahne alıyorum ben, Türkiye'de düşünmüyorum. Ben burada annelik yapıyorum, başka bir şey yapmıyorum."