Kıbrıs'ta sahne aldığı mekanda fenalaşıp yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Volkan Konak'ın cenaze namazı dün öğle namazına müteakip Levent Hayrettin Paşa Camii'nde kılındı. Sanatçı, bugün Trabzon Maçka'daki aile mezarlığına defnedilecek.Konak'a son görevini yapmak için camiye koşan yaklaşık bin kişi, güvenlik önlemi nedeniyle ayrılan alandaki bariyerleri yıkarak tabut başına akın etti. Oluşan izdiham nedeniyle görevliler sık sık anons yaparak kalabalığı uyardı.Konak'ın eşi Selma Konak "Bana bunu nasıl yaptın Volkan" diye feryat ederken, büyük kızı baygınlık geçirdi.Eşi ve çocukları kalabalık nedeniyle taziyeleri minibüste kabul etti. Cenaze törenine katılanlar arasında Orhan Gencebay, Ahmet Selçuk İlkan, Kubat, Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun, Perihan Savaş, Mehmet Aslantuğ, Sinan Özen, Hande Yener, Berkay, Derya Uluğ da vardı.Perihan Savaş; "Çok iyi bir dostum, çok iyi bir arkadaşım, en son altı ay önce görüşmüştük. Toprağı bol olsun", Ahmet Selçuk İlkan; "Hepimizin içini volkan gibi yakıp gitti, başımız sağ olsun", Hüsnü Şenlendirici ise "Sanat camiasının en güzel adamlarından birisiydi, başımız sağ olsun" dedi.