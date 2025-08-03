‘Bana destek değil köstek oldular’

Yaklaşık 6 aydır magazin gündemini meşgul eden Özcan Deniz ve ailesi arasında kavga, her geçen gün büyümeye devam ediyor. 2025'in başında patlak veren olaylar, ilk kez şarkıcının eşi Samar Dadgar'ın kayınvalidesi Kadriye Deniz ve görümcesi Yurda Güler tarafından sözlü tehdit ve şiddet gördüğünü iddia etmesiyle başladı. Yaşanan gelişmelere Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz de dahil olarak kardeşinin vergi kaçırdığını, zimmetine para geçirdiğini ve şirketi boşaltma iddialarıyla mahkemelik olduklarını açıkladı. Art arda yaşanan tüm gelişmeler sonrası Özcan Deniz, "Sen çocuğumu babasız, kimsesiz bırakacak kötülükler peşindesin. Sen o masumun ahından kurtulamazsın, yapmaya çalıştığın kötülük eline, ayağına dolansın. Rabbimden tek dileğimdir" açıklamasını yaptı. Özcan Deniz önceki gün ise Kıbrıs'ta sahneye çıktı.

Gecenin en çok konuşulan anı ise şarkıcının ailesine yönelik sözleri oldu. Abisi Ercan Deniz ve kız kardeşi Sibel Semerci ile yaşadığı son dönemdeki tartışmalara gönderme yapan sanatçı, "İnsan en çok en yakınıyla sınanır. Destek beklerken köstek görüyorsan, işte o can yanar" diyerek sitemini sahneden dile getirdi. Bu duygusal çıkış salondan alkış aldı, Deniz'in performansı ise geceye damga vurdu. Öte yandan Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz'in dün akşam yaptığı paylaşım ise dikkat çekti: "Kimse kimseyi öldürmüyor, evine gelmiyor, aramıyor, sormuyor. Olan şeyler de zaten davalık. Lütfen artık durumu ajitasyon yapmayın, senaryolar yazmayın. İnsanlar sıkıldı bıktı bu yarattığın kaostan. Ben işimdeyim gücümdeyim, ailemleyim. Benim 3 tane çocuğum ve çok mutlu bir yuvam var. Ben bu mutlu düzenimi sizlerin ihaneti için bile olsa riske atacak hiç bir eylemde bulunmam. Siz de rahat olun, mutlu olun ve Türkiye Cumhuriyeti adaletinin kararlarını sabırla bekleyin."