‘Bana en yakın insandı aramızdaki bağ anlatılmaz’

Madonna'nın kardeşi Christopher Ciccone (63), 4 Ekim'de kanserle mücadelesini kaybetti. Kardeşinin vefatıyla sarsılan Madonna, günler sonra duygusal bir paylaşım yaptı: "Kardeşim öldü. Uzun zamandır bana en yakın insandı. Aramızdaki bağı açıklamak zor. Dans bizi bir arada tutan yapıştırıcıydı. Kariyerimin başında sahnede birlikte dans ettik ve sonunda birçok turnenin yaratıcı direktörü oldu. O bir ressamdı, bir şair ve hayalperestti. Ona hayrandım. Sivri bir dili vardı. Bunu bana karşı da kullanırdı ama ben onu her zaman affettim."