‘Başarımın sırrı disiplin ve sabır’

Farklı disiplinlerde, çoklu kreatif başarıyı kutlamak üzere GQ Amerika tarafından düzenlenen Yaratıcılık Ödülleri, nisanda New York'ta gerçekleşti. O geceye onur konuğu olarak katılan Serenay Sarıkaya ödülünü, geçtiğimiz günlerde GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü Yemeği'nde aldı.NOBU, The Ritz Carlton İstanbul'un ev sahipliğinde, Zeki ile Piguet sponsorluğunda düzenlenen GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü Yemeği'nde konuşan Sarıkaya, şunları söyledi: "Yaratıcılık insanın içinde olan ve çevresini aydınlatan bir şey. Bunu sürdürülebilir kılmak için de disiplin, sabır ve bu yola baş koymak gerekiyor. Böyle bir ödüle layık görüldüğüm için çok mutluyum." Geceye İbrahim Selim, Ece Yörenç, Selen Akyüz, Esra Ruşan, Efe Tuncer, Emre Erdemoğlu, Niyazi Erdoğan, Murat Suter, Emir Bahadır, Sina Ateş, Murathan Özbek, Ozan Musluoğlu gibi sinema, moda, tasarım dünyasından ünlü isimler katıldı.