Başkan Erdoğan’a Filistin teşekkürü

Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından George Roger Waters, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İsrail'in Filistin'e saldırılarının birinci yılına ilişkin paylaşılan video münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti.Waters, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin'e verdiği destek için kendisine teşekkür eden Başkan Erdoğan'a seslendi:"Hayır efendim, asıl biz size ve Türk halkına Filistin'deki kardeşlerimizin soykırımına karşı, Batı'da tek ses olarak durduğunuz için teşekkür etmeliyiz. Yaptığınız film zekice, halden anlayan, güzel ve gerçek. 2040 yılında da hatırlanacak. Teşekkürler Türkiye!"