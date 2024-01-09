Dünyaca ünlü sanatçımız Selda Bağcan'ın geçtiğimiz günlerde prova sırasındaki kıyafeti çok konuşuldu. "Prova sırasında çekilen bir fotoğrafın bu kadar gündem olacağını hiç düşünmemiştim" diyen usta sanatçı, sözlerine şöyle devam etti:"Konser öncesi senfoni orkestrası ile prova yapıyordum. Saçımda bigudi olduğu için başımı örttüm. Fön çektirmeyi sevmiyorum, bu yüzden saçımı bigudi ile sarıyorum. Fotoğrafımın bu kadar gündem olmasına çok şaşırdım. Ben birçok provamda saçımı bigudi ile sardığım için başörtüsü kullanıyorum. Ayrıca şunu da söyleyeyim; başörtüsünü isteyen istediği zaman ve istediği yerde kullanabilir. Benim herkese saygım var. Kıyafet üzerinden gündeme geleceğim aklıma gelmezdi. Başörtüsü üzerinden gündem olmaz."