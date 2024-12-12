Başpehlivan İsmail Balaban ‘Zembilli’ setine konuk oldu

ATV'ninyeni dizisi Zembilli izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Proje tasarımı Cemil Yavuz, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait olan dizide, yönetmen koltuğuna Ufuk Hakan Eren oturuyor.Toros Dağları'nın eteklerinde bir yörük kasabasındaki insanların acı, tatlı ve sürükleyici hikâyesini anlatan dizi, yakında atv'de izleyiciyle buluşacak.Çekimleri tüm hızıyla devam eden diziye başpehlivan ve dünya şampiyonu güreşçi İsmail Balaban konuk oldu.Çekimler esnasında sete yoğun ilgi gösteren Balaban hayranları, uzun kuyruklar oluşturup imza ve fotoğraf sırası bekledi. Hünerlerini bu kez dizi setinde gösteren Balaban'ın güreşi Zembilli'de ekrana gelecek.