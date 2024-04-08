Bayram aileyle güzel

Hande Soral ve İsmail Demirci çifti, çocuklarıyla birlikte hayatlarının nasıl taçlandığını anlattı. İkili, aile olmayı tek yürek olmaya benzetti.Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın ve annesi Necla Nazır ile GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalarda bulundu. Tayfur Ailesi, bayramların kendileri için önemini anlattı.Kardeşlerim dizisinde karı-kocayı canlandıran Simge Selçuk-Celil Nalçakan ikilisiyle bir araya geldik. Eski bayramların coşkusunu anlatan ikiliden çok özel anılarını dinledik.