‘Bayramda annemi aramadım’

Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. OğluKuzey'i sinemaya götürdüğünü belirten Deniz, bayramın birinci günü sahnede kalp krizi geçirerek vefat eden Volkan Konak ile ilgili olarak, "Arkadaşlar, herkesin gizli stresi var. Genel olarak sahne zaten stresli bir yer; uykusuzluk, yeme içme düzensizliği, dış etkenler falan. Yani çok üzüldük, Allah rahmet eylesin" dedi. Özcan Deniz, kendisine ihanet ettiği iddiasında bulunan abisi Ercan Deniz'le ilgili ise "Ben o konuya artık girmiyorum. Yoruldum, konuşulacak bir tarafı yok, tamamen her şey yargıda, konuşmanın bir anlamı yok" dedi. Muhabirlerin "Bu durum ailenizi etkiledi mi?" sorusuna ise "Etkilemez olur mu? Tabii ki herkesi etkiledi ama yapacak bir şey yok" dedi. Bu kriz nedeniyle arasının açık olduğu annesini bayramda arayıp aramadığı sorulduğunda ise Deniz, "Yok aramadım, teşekkür ediyorum" diyerek oradan ayrıldı. Aracını beklerken, eşi Samar Dadgar ile romantik bir şekilde sarılmaları ise dikkatlerden kaçmadı.