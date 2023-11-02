Bazı aşkların bedeli büyük olur

Aşk ve entrika dolu hikayesiyle izleyicileri derinden etkileyecek atv'nin yeni dizisi 'Altın Kafes'ten ilk görüntüler yayınlandı. Aytaç Şaşmaz ve Şifa Nur Gül'ün yer aldığı teaser, kısa sürede büyük beğeni topladı. İkilinin uyumu sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.Senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş oturuyor.Hikayesi ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek dizinin kadrosunda; Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Murat Kılıç, Kaan Turgut, Sümeyra Koç, Eda Nur Gülbudak, Buse Orcan, Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner de rol alıyor.Sırlar ve yalanlarla dolu ihtişamlı bir dünyanın gizemlerini gözler önüne seren dizi, ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in büyük bedeller ödeyecekleri aşk hikayesini anlatıyor.