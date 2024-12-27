Bebeği 1 yaşına basınca modelliğe geri döndü

Dubai ve Paris moda günlerinde yaptığı mankenlik çalışmaları ile adından söz ettiren ünlü model Melissa Onat, bir süre önce bebek sahibi olmuştu. Enis Onat'la evli olan model, hamilelik süreci ve doğum sonrası mesleğinden bir süre uzak kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde Hakan Akkaya koleksiyonu ile objektif karşısına geçen Melissa, "Bebeğimiz Uraz Efe'ye hamile kaldığımı öğrendiğimde oğlum 1 yaşına gelene kadar mesleğime ara verip, sadece onunla ilgilenmeye karar vermiştim. Uraz Efe geçen ay 1 yaşına bastı. Ben de artık mesleğime geri dönme zamanımın geldiğini düşündüm" dedi.