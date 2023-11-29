Bebeğinin kafasıyla dalga geçmişlerdi... Paris Hilton'dan zehir zemberek çıkış: "O kadar zavallısınız ki...

İnsanların küçük ve masum bir bebeğe karşı bile ne denli kötü niyetli olabileceklerine inanamadığını söyleyen Hilton, "Benim hakkımda istediğini söyleyebilirsin ama bu benim küçük meleğim. Eğer biri onu ya da duygularını incitecek bir şey söylerse, onu korumak için her zaman orada olacağım" diyerek oğluna dair giderek hassas bir önlem alması gerektiğine dair üzüntüsünü dile getirdi.