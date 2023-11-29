Bebeğinin kafasıyla dalga geçmişlerdi... Paris Hilton'dan zehir zemberek çıkış: "O kadar zavallısınız ki...

Hilton, People'a verdiği röportajda yaşanan durumun ne denli üzücü olduğuna vurgu yaptı. "Genellikle böyle yorumları cevaplandırmazdım ancak, dünyada bu kadar zalim insanların olması beni çok üzdü" açıklamasını yaptı.
İnsanların küçük ve masum bir bebeğe karşı bile ne denli kötü niyetli olabileceklerine inanamadığını söyleyen Hilton, "Benim hakkımda istediğini söyleyebilirsin ama bu benim küçük meleğim. Eğer biri onu ya da duygularını incitecek bir şey söylerse, onu korumak için her zaman orada olacağım" diyerek oğluna dair giderek hassas bir önlem alması gerektiğine dair üzüntüsünü dile getirdi.
Paris'in, Londra adında bir kızı olacağınını duyurmasının ardından oğluna dair oldukça "zorbalık" içeren yorumlar geldi. 2021 yılında evlendiği eşi Carter Reum'dan ikinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Hilton, büyük bir heyecan yaşıyor.
Paris Hilton, birçok insana dair "üzüntü duyduğunu" söylüyor ve internette çocuklara zorbalık yapan kişilere dair "sadece bir çocuk için bile bu şekilde konuşacak kadar zavallı bir hayata sahip" yorumunda bulundu.
Hilton, verdiği röportajda, kendisine birçok insanın aynı zamanda destek olduğunu anlattı. Oğluna gelen yorumların karşısında; "Dünyada beni seven ve destekleyen bu kadar çok insanın olduğunu bilmek beni çok minnettar hissettiriyor" açıklamasında bulundu.
Paris ve Carter, Phoenix'i bu yılın Ocak ayında kucaklarına aldılar ve daha sonra Kasım ayında Londra adlı ikinci bir bebeklerinin olacağını duyurarak hayranlarını şaşırttılar. Her iki bebek de taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldi.