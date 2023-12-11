Aleyna Tilki, müzik piyasasını eleştiren küfürlü bir mesaj paylaştı. Tilki, sitem dolu konuşmasında isim vermeden menajeri aynı olan Hadise'yi de eleştirdi. Hadise ertesi gün sosyal medya hesabından "Bebeleri pistten alalım" diyerek Tilki'yi hedef alan bir paylaşım yaptı.Bu mesajı gören Ece Seçkin ise "Ezhel de 'Bebeler her b..u biliyorlar, boşuna yaparsın bize lolo" diyerek topa girdi. Hadise bunun üzerine sahnede el üstünde taşındığı fotoğrafı paylaşıp "Ortalık karışınca ortamdan ayrılış şeklim" deyip durumu ti'ye aldı.