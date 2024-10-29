Beckham çifti komşularını kızdırdı

David Beckham ve eşi Victoria'nın ABD'deki yeni evi, komşuların tepkisini topladı. Bölge sakinleri, Beckham ailesinin; Florida eyaletindeki Miami şehrinde yer alan 80 milyon dolarlık eve taşınmasından şikayetçi. Amerikan magazin sitesi Page Six, ünlü çiftin gerçek adlarını kullanarak Miami sahilindeki eve taşınmasının, paparazilerin bölgeye akın etmesine yol açtığını aktarıyor.Ünlüler genellikle evlerini, kendi kurdukları bir limited şirket üzerinden satın alıyor. Böylelikle ev kayıtlarında doğrudan kendi adlarını kullanmadan işlemleri tamamlayabildikleri gibi adreslerini de gizleyebiliyorlar. Ancak Beckham'ların bu yöntemi tercih etmemesi bölge sakinlerini sinirlendirdi. Ünlü çiftin evinin bulunduğu bölgede Shakira ve soft rock grubu Bee Gees'in gitaristi Barry Gibb'in de mülkü olduğu söyleniyor. Adının açıklanmasını istemeyen bir bölge sakini şöyle konuştu: "Tüm dünya buraya akın etti, paparaziler de var, internette buranın birçok fotoğrafı dolaşıyor, komşular güvenlikten endişeli. 80 milyon dolarlık ultra lüks evin 13 banyosu, bir açık hava mutfağı, bir çatı katı salonu ve Biscayne Körfezi'ne bakan bir cephesi olduğu belirtiliyor."