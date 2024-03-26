‘Behçet’, ‘Peyami’ sayesinde güçleniyor

Yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu senaristliğini ise Gökhan Horzum'un yaptığı atv dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosu genişliyor. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisinin zengin oyuncu kadrosuna 'Peyami' karakteriyle Umut Oğuz dahil oldu. Behçet'in (Mustafa Üstündağ) kadim dostu 'Peyami' karakterini canlandıracak olan Umut Oğuz, dizi fanlarını heyecanlandırdı. 'Peyami'; 'Behçet'in zor gününde imdadına yetişen iki kadim dostundan biri. Namı Maytap. Yaktığı ateş dostunu ısıtır, düşmanını öldürür. Ateşten geriye kül kalır da Maytap'tan geriye iz kalmaz. Maytap hem ateşiyle, hem de zehir gibi aklıyla 'Behçet'in yanında olacak, Cezayir ile rekabetinde gerilimi adım adım tırmandıracak.