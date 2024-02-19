‘Behçet Şavlı’ BBCS’nin dengelerini değiştiriyor

Mustafa Şevki Doğan'ın yönettiği atv'nin sevilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'a ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, 'Behçet Şavlı' karakteriyle dahil oldu. Üstündağ, bugün yayınlanacak bölümde izleyicilerin karşısına çıkacak.Vanlı bir ailenin 5 çocuğundan biri olan Behçet Şavlı, çocuk yaşta girdiği yer altı dünyasında isim yaparak, gece kulübü, otopark ve kaçakçılıkta nam salmıştır. Yaptığı bir operasyonda Cezayir Türk'ün silahlarına el koyarak onları köşeye sıkıştıran Behçet Şavlı, yeraltı dünyasının saygı duyulan ismidir. Behçet Şavlı'nın ele geçirdiği silahlarla ne yapacağını göreceğiz...