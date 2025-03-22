Beklenen filmin yayın tarihi açıklandı

Yılın en çok beklenen yerli filmlerinden biri olan 'Bağlantı Hatası'nın vizyon tarihi açıklandı. Gökçen Usta'nın yönetmenliğini üstlendiği film, geniş kitlelere ulaşmak ve izleyicilere en iyisini sunmak amacıyla 31 Ekim günü, Türkiye ve Avrupa'da aynı anda vizyona girecek. Akran zorbalığı, aile içi dinamikler ve modern toplumun sorunları gibi evrensel temaları işleyen film, özel bir lisede gençler arasında yaşananları temel alsa da zorbalığın yalnızca okulda değil, ailede başladığını ve bireyin hayatını nasıl şekillendirdiğini etkileyici bir dille anlatıyor. Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci ve Fatih Berk Şahin'in başrollerini paylaştığı 'Bağlantı Hatası' gençler kadar aileler için de önemli mesajlar içeriyor.