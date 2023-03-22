‘Belki ailemiz daha da büyür’

Alişan ve eşi Buse Varol, önceki gece Etiler'de görüntülendi. 34. yaş günü için yemek yemeye geldiklerini söyleyen Varol, "Yepyeni bir yaş. Birlikte kutladığımız 6. doğum günümüz. En önemlisi sağlık, gerisi geliyor. Ailemiz de büyüyor. Belki daha da büyür. Neden olmasın? Geniş aile güzeldir" diyerek akıllarda soru işareti bıraktı. İki çocuk sahibi olan Varol, yeni yaşından beklentileriyle ilgili de şunları söyledi: "Çocuklarım ile ailemle bu yaşım sağlık ile geçsin. Son birkaç yıldır kötü olaylar yaşadık. Artık kötü durumlar yaşamak istemiyorum. Ülkece de kötü olaylar yaşıyoruz. Sağlık ve huzur diliyorum sadece."Geçtığımiz yıllarda kardeşi Serkan Tektaş'ı kaybeden Alişan, kendi doğum günü kutlamaları ile ilgili, "Artık benim doğum günüm olmayacak. Ben artık kutlamayacağım. 19 Haziran benim için çok özel bir andı ama artık kutlamayacağım" diyerek hüzünlendirdi.