Haberler Günaydın Haberleri Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir iz peşinde
Giriş Tarihi: 23.10.2023 12:41 Son Güncelleme: 23.10.2023 14:15

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir iz peşinde

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik, İsmail Demirci'nin başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir iz peşinde...

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir iz peşinde

Ben Bu Cihana Sığmazam 42.Bölüm:

Bombalı saldırıdan kıl payı kurtulan Cezayir, Zeydan'ı takip ettirerek Ferman Massari adında biriyle buluştuğunu öğrenir ve Massari'nin Erman'ın ortaklarından olup olmadığını araştırmaya başlar.

Amcasının ölümüyle onun yerine Dayılar Masası'na oturan Vedat, Masa'nın bir silah işinden kazandığı yüksek miktarda paranın Cancal Ağa tarafından nakledileceği bilgisini Erman'a söyler. Erman parayı ele geçirmek için operasyon hazırlığına başlar.

Öte yandan 28 yıl önce Bosna Savaşı'nda ailesi katledilen Onbeşli, yıllardır aradığı katliamın sorumlularının ağabeyi Atakan tarafından bilindiğini, ama ondan sakladığını öğrenir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir iz peşinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA