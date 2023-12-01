Ben Bu Cihana Sığmazam’da sürpriz isim! İlk tanıtım yayınlandı: Yer yerinden oynayacak

Seyircileri ATV ekranlarına kilitleyen Ben Bu Cihana Sızmazam kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Her bölümüyle ayrı heyecana sahne olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı İlyas karakteri ile ekranlara damga vuran Ozan Akbaba katıldı.