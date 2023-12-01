Ben Bu Cihana Sığmazam’da sürpriz isim! İlk tanıtım yayınlandı: Yer yerinden oynayacak

Seyircileri ATV ekranlarına kilitleyen Ben Bu Cihana Sızmazam kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Her bölümüyle ayrı heyecana sahne olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı İlyas karakteri ile ekranlara damga vuran Ozan Akbaba katıldı.
BBCS'DE SÜRPRİZ İSİM
Sevilen oyuncu Ozan Akbaba eski rol arkadaşı Oktay Kaynarca'nın da yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ekranlara geri dönüyor.
Ben Bu Cihana Sığmazam’da sürpriz isim | Video
İLK TANITIM YAYINLANDI
Çok konuşulacak Ozan Akbaba transferi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yayınlanan yeni fragmanı ile duyuruldu. İşte 5 Aralık Salı günü ATV ekranlarına gelecek olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni fragmanı…
Diğer yandan Ozan Akbaba fenomen dizi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"ın ardından Kasaba Doktoru'nda başrol oynamıştı.