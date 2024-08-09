Şarkıcı Betül Demir, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Şarkıcı, saçlarında yaptığı değişiklikle ilgili "Bir klip çekiyorduk, klibin ortasında saçlarımı kestirmeye karar verdim. Aynı şeylerden sıkılıyorum. Anında kuaföre söyledik, çekim esnasında saçlar kesildi" dedi. Demir'e Ajda Pekkan'ın, kendisini dinlemeye gelen protokol seyircisinin erken ayrılmasına kızması hakkında ne düşündüğü soruldu. Demir, "Kesinlikle haklı. Çünkü en başta Ajda Pekkan'ı izlemeye gidiyorsunuz. Millet olarak bizler konser adabını bilmiyoruz bence. Ben olsam kafalarını kırardım" diyerek güldü.