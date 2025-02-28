‘Ben onun gibi şov yapmam’

SANAT, cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimleri alışveriş festivali Fashion Wonderland'ta buluştu. Aslı Özdemir'in organizasyonuyla TOÇEV yararına gerçekleşen etkinliğe katılanlar arasında Derin Mermerci, Demet Şener, Nefise Karatay, Feyza Civelek, Aslıhan Doğan Turan, Wilma Elles, Selen Görgüzel, Tuğba Özerk, Ivana Sert, Emel Yıldırım da vardı. Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay'ın -5 derecede denize girmesi ile ilgili sorulara "Ben yeri ve şartları uygunsa girerim. Yani o anki ruh halime bağlı. Şov yapmam."