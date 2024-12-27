KOMEDYEN Yavuz Seçkin, önceki gün Ümit Karan ve Evren Turhan ile birlikte Florya'daki protez saç merkezinin açılışına katıldı. Ev sahibi Baki Şadan'ın yurt dışından gelen farklı modellerdeki protez saç sunumunu dikkatle izleyen Seçkin, "Bende yok ama saç önemli" dedi. Sahne şovlarında saçın çok önemli bir aksesuar olduğunu, özellikle tiplemelerinde peruk kullanarak bunun üstesinden geldiğini dile getiren Seçkin'e Ümit Karan, "Bence erkekte saç çok önemli, aman Yavuz Seçkin beni duymasın" diyerek takıldı.