‘Benim asıl işim babalıkmış’

POPÇU Berkay, Kıbrıs'ta sahne aldı. Konser öncesi kuliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, bayramı ailesiyle yurt dışında geçirdiğini belirtti. Berkay, "Çocuklarla uzun süredir tatil yapamıyorduk. Ramazan boyunca çalışmadığım için ailemle birlikte olmayı tercih ettim, döner dönmez de konserler başladı" dedi. Tekrar çocuk sahibi olmayı düşünüp düşünmediği sorulan Berkay, "Asıl işim babalıkmış benim ya, onu öğrendik. Allah nasip ederse isterim. Nasip" şeklinde yanıt verdi. Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın vefatıyla ilgili "Bana çok büyük faydası oldu, çok büyük emeği var. Çok üzüldüm" dedi.