Benim güzel ailem

Oyuncu Burcu Biricik, bayramı memleketinde geçiriyor. Antalya'nın Elmalı ilçesine gidip ailesiyle buluşan Biricik, büyüklerini ziyaret edip hasret giderdi. Akrabalarıyla sokaklarda gezip çocukluğuna döndü.İşadamı Kenan Koçak ile 3 yıl önce evlenen, Elif Özüm ve Emir adında iki çocuğu olan Merve Özbey, bayramı ailesiyle kutladı. Özbey, renkli karelerini paylaşıp herkese huzurlu ve mutlu bayramlar diledi.Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Okan Kurt ve kızı Hira ile önceki gün Çeşme'ye gitti. Bayramın ilk günü Alaçatı'da konseri olan şarkıcı, önce Kurt ve kızıyla birlikte bayram yemeği yedi.Fatih Terim, kızları, damatları ve torunlarıyla bayramın ilk günü bir araya geldi. Tüm aile önce bayramlaştı, sonra Fulya Terim'in hazırladığı kahvaltı masasında uzun uzun sohbet etti. Terim, "Herkese mutlu, sağlıklı ve huzur dolu bir bayram dileriz" dedi.Hülya Koçyiğit, Selim Soydan, Ender-Gülşah Alkoçlar, Aslışah-Kaan Demirağ, Neslişah Düzyatan, Fethiye'de tatil yapıyor. Bayram tatilinde buluşan tüm aile, torunlarla neşe dolu anlar geçiriyor.