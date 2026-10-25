"Benim kadar ölen yoktur!" Kanseri yenen ünlü şarkıcı Gülay Sezer'den o haberlere sert isyan

Yaşadığı bu inanılmaz olaylara dikkat çeken sanatçı, "Ben sana bir şey söyleyeyim mi; ben öyle hastalıkla falan ölmem. Benim hayatımda çok acayip şeyler var. O yüzden diyorum; ben böyle ölmem, herkes rahat olsun" diyerek kaderci yaklaşımını ortaya koydu.