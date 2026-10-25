"Benim kadar ölen yoktur!" Kanseri yenen ünlü şarkıcı Gülay Sezer'den o haberlere sert isyan

Sesi ve zamansız şarkılarıyla Türk müziğine damga vuran şarkıcı Gülay Sezer, uzun bir aranın ardından dinleyicileriyle yeniden buluşmanın heyecanını yaşıyor.
"BENİM KADAR ÖLEN YOKTUR!"
Hakkında çıkan asılsız ölüm haberlerinin hem kendisini hem de sevenlerini derinden yaraladığını belirten usta sanatçı Gülay, yaşadığı absürt olayları şu sözlerle dile getirdi:
"Hastaydım, tedavimi oldum, bitti gitti. Ama beni hâlâ öldü sananlar var! Geçen yıl bir radyo kanalında benim için 'anma programı' yapıldı. YouTube'a giriyorum, klip altlarında 'Rahmetlinin sesi çok güzeldi' diye yorumlar yazıyorlar. Sevdiklerim, ailem çok üzülüyor. Beni 3 ayda bir durmadan öldürüyorlar. Valla benim kadar ölen yoktur!"
KORSAN UÇAK VE DEPREM ANISI ŞAŞIRTTI
Hastalık yüzünden hayatını kaybetmeyeceğini ve kaderinde çok farklı dönüm noktaları olduğunu vurgulayan efsane şarkıcı, başından geçen iki büyük mucizeyi ilk kez açıkladı:
Yıllar önce Ankara'da bineceği uçağa son anda yetişemeyen Gülay, yeni bir bilet almak zorunda kaldı. Kısa süre sonra havalimanında büyük bir hengame yaşandı ve kaçırdığı o uçağın korsanlar tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı.
2023 yılında İskenderun'daki konseri için 5 Şubat tarihine uçak bileti alınan sanatçı, organizatör ortakların son anda anlaşamaması üzerine konseri iptal etti. 6 Şubat sabahı yaşanan yıkıcı depremde, Gülay Sezer'in kalacağı otel yıkıldı.
Yaşadığı bu inanılmaz olaylara dikkat çeken sanatçı, "Ben sana bir şey söyleyeyim mi; ben öyle hastalıkla falan ölmem. Benim hayatımda çok acayip şeyler var. O yüzden diyorum; ben böyle ölmem, herkes rahat olsun" diyerek kaderci yaklaşımını ortaya koydu.
"KAZIK MI ÇAKACAĞIM DÜNYAYA?"
Ölüm korkusu yaşamadığını ve hayatı olduğu gibi kabul ettiğini belirten Gülay, "Hiç kafama takmadım ki. Doğduk, öleceğiz sonunda. Ne yapacağım, kazık mı çakacağım dünyaya?" dedi.