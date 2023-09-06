Berfu Yenenler sevincini paylaştı! "Kızımızın adını Berfu koymaya karar verdik"

Tescilli güzel Berfu Yenenler, oyuncu Eser Yenenler ile 2019 yılında dünyaevine girmişti.
Mutlu bir evliliği olan Berfu ve Eser Yenenler çifti, aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alırken, 2021'de de ise ikinci oğulları Mete'ye kavuştu.
28 yaşındaki ünlü isim, son olarak bir takipçisinden gelen şu mesajı paylaştı.
"Merhaba Berfu. Hamileyim, bugün kızımız olacağını öğrendik. Enerjin o kadar güzel ki kızımızın adını Berfu koymaya karar verdik. Umarım senin enerjin gibi, senin gibi bir kız çocuğu olur. Seni çok seviyoruz"
Mesajın ekran görüntüsünü; "Bugüne kadar aldığım en güzel DM" notuyla paylaşan 28 yaşındaki Berfu Yenenler, mutluluğunu dile getirdi.