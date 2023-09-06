Berfu Yenenler sevincini paylaştı! "Kızımızın adını Berfu koymaya karar verdik"

28 yaşındaki ünlü isim, son olarak bir takipçisinden gelen şu mesajı paylaştı.

"Merhaba Berfu. Hamileyim, bugün kızımız olacağını öğrendik. Enerjin o kadar güzel ki kızımızın adını Berfu koymaya karar verdik. Umarım senin enerjin gibi, senin gibi bir kız çocuğu olur. Seni çok seviyoruz"